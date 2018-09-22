Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve AK Parti teşkilatı, Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret etti

Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan bozlak ustası Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ahilik Haftası kutlamalarının ardından Kırşehir İl Teşkilatını ziyaret etti. Oktay ve Pektaş'a İl Başkanı Muzaffer Aslan ile kadın ve gençlik kolları yöneticileri de eşlik etti. Oktay, burada Gençlik Kolları üyelerine Türkiye'de yaşanan gelişmelerle ilgili kısa bir bilgilendirmede bulundu. Yapılan istişare ve bilgilendirmenin ardından İl Başkanı Muzaffer Aslan, heyete Kırşehir'de yapılan çalışmalar hakkında sunum yaptı.

AK Parti'den kalabalık bir grupla ayrılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Pekcan, merhum bozlak ustası Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret ederek dua etti. Ziyarete AK Parti teşkilatı, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Milletvekili Mustafa Kendirli de katıldı.