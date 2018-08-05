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05 Ağustos 2018 17:16

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ahi Evran Külliyesini ziyaret etti

Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali kapsamında Kırşehir’e gelen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhuriyet tarihinin ilk külliye projesi Ahi Evran Külliyesi’ni ziyaret ederek, düzenlenen söyleşiye katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ahi Evran Külliyesini ziyaret etti

05 Ağustos 2018 17:16


Öğle namazını Ahi Evran Camii’nde kılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ahi Evran’ın kabrinde dua ederek, ardından merhum bozlak ustası anısına yapılan Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde Duygu Canbaş moderatörlüğündeki söyleşiye katıldı. Söyleşide Erol Parlak, Kubilay Dökmetaş ve Okan Murat Öztürk, bozlak sanatçısı Neşet Ertaş ve hayatı hakkında bilgiler verdi. Ahi Evran Külliyesi’ni de ziyaret eden Kalın’a, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci Millet Bahçesi Projesi’nin yapılacağı alan hakkında bilgiler verdi.




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