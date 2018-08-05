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05 Ağustos 2018 19:41

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, bozlak ustası Ertaş’a ait 3 türkü okudu

Kırşehir’e Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali için gelen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı söyleşi sonrası Neşet Ertaş’a ait üç türkü söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, bozlak ustası Ertaş’a ait 3 türkü okudu

05 Ağustos 2018 19:41


Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde gerçekleşen söyleşi sonrasında sahneye çıkan ve Yaşam Boyu Onur Ödülü alan Bedia Akartürk canlı performansı ile salondan alkış aldı. Ödül töreninde günün anısına Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İbrahim Kalın’a etkinliğe verdiği desteklerden ötürü saz hediye etti.


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erol Parlak ile birlikte sahneye çıkarak bozlak ustası Neşet Ertaş’a ait 3 türkü seslendirdi. Kalın, merhum Neşet Ertaş’ın annesine yazdığı ’neredesin sen’ adlı türküyü seslendirerek türkünün de açıklamasını yaptı. Açıklama sonrasında Kalın ve Parlak ’sen benimsin’ ve ’zorumuş meğer’ adlı türküleri çalarak seslendirdi.


Salonda ayakta alkışlanan Kalın ve Parlak, Neşet Ertaş’ın fotoğraflarının yer aldığı sergiyi de gezdi.




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