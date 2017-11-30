Dolu, kuraklık ve afet mağduru çiftçinin kredi borcu erteleniyor

İl Müdürü Şahin, “Kırşehir’de 31 köyde don, dolu, afet ve gibi nedenlerle zarar gören çiftçinin düşük faizli kredi borçları ertelenecek. İl Müdürlüğümüz ve teknik ekiplerimizin yaptığı incelemeler sonrası Kırşehir’de Akçaağıl Köyünde 65, Dedeli Köyünde 30, Değirmenkaşı Köyünde 30, Ecikağıl Köyünde 70, Güzler Köyünde 25, Kalankaldı köyünde 30, Karaboğaz Köyünde 75, Karaduraklı Köyünde 25, Karalar Köyünde 40, Kocabey Köyünde 45, Kuruağıl Köyünde 55, S.Büyükoba Köyünde 75, S. İkizağıl Köyünde 70, S. Küçükboğaz Köyünde 45 , S. Küçükoba Köyünde 70, S. Ortaoba Köyünde 75, Saraycık Köyünde 45, Tepesidelik Köyünde 55, Toklumen de 75, Ulupınar da 35, Uzunali Uşağında 20, Kesikköprü de 10, Sevdiğinde 15, Kortulu 20, Yeşilli 20, Taburoğlu 40, Seyrek 40, Göllü 35, Karahıdır 35, Yeşiloba 20, Özbağ 15 çiftçinin hasar tespit çalışması yapıldı” dedi.

Müracaatların başladığını ifade eden İl Müdürü Şahin, 1 ay süre ile çiftçinin borç ertelemesi süresinin olduğunu ifade etti.

Öte yandan İl Müdürü Şahin, soğuk giden hava şartlarının normallerin üzerinde seyretmesinin de Kırşehir’de tarım alanları üzerinde çok etkileyici olmadığını belirtti.