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09 Temmuz 2017 17:23

Düğün konvoyu ile ehliyet sınavına gitti

Kırşehir’de bir çift düğününü yaptıktan hemen sonra düğün konvoyu ile birlikte ehliyet için sınav alanına gitti.

Düğün konvoyu ile ehliyet sınavına gitti

09 Temmuz 2017 17:23


Gencay ve Aysun Akın çifti, kına gecesinin ardından düğün salonunda davetlilerle birlikte eğlendi. Yeni evli çift düğün töreni sonrasında ise ehliyet almak için Güvenkent Mahallesi’nde bulunan sınav alanına gitti. Düğün konvoyu ile birlikte sınav alanına gelin ve damatlıklarıyla birlikte giden Akın çifti, diğer kursiyerlerin şaşkın bakışları arasında sıranın kendilerine gelmesini bekledi.


Eşine sınav sırasında başarılar dileyen gelin Aysun Aktın, “Benim B sınıfı ehliyetim var. Bizim için değişik bir anı ve aksiyon oldu. Sınava da çalıştı. Bizim için güzel bir anı” dedi.


Düğün salonu konvoyu ile birlikte sınav alanına giden damat Gencay Akın ise "Heyecanlıyım. İnşallah sınavı da geçeceğim. Eşimin ehliyeti var. Eşimin desteği ile sınavı da geçeceğim. Düğün heyecanı ile birlikte geldim" diye konuştu.


Muhabirin, "Düğün mü ehliyet mi önemli?" sorusu üzerine damat Gencay Akın, "İkisi de" diye cevap verdi.


Sınav sonrası damat ve gelin direksiyon sınavı için katıldıkları sınav alanından yine konvoy eşliğinde ayrıldı.




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