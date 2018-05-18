Dünya Kırşehirliler Derneğinden AK Parti teşkilatına ziyaret

İl Başkanlığını temsilen Teşkilat Başkanı Berat Bıçakçı ile görüşen Kaya, Kırşehirlilerin talep ve isteklerini anlattı. Kırşehirlilerin, birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini anlatan Kaya, "Dünya üzerinde Kırşehirli hemşehrilerimiz her yerde var. Bizler, onların yaşadıkları toplumda var olan sorunlarını çözmeye yönelik hamleler yapıyoruz. İnanıyoruz ki, birliktelik içerisinde her türlü sorun aşılır." dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Teşkilat Başkanı Bıçakçı ise Kırşehir AK Parti Teşkilatı olarak her alanda dernek, vakıf ve yardım kuruluşlarına yardımcı olduklarını belirtti.

Bıçakçı, konuşmasında, "AK Parti, kuruluşundan itibaren birliktelik ruhu ile hareket eden bir siyasi partidir. Bizler, toplumun her kesimi ile her platformda birliktelik ruhu ile tüm sorunların aşılacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Ziyaret, Kırşehirlilerin talepleri ve beklentilerinin konuşulması ile devam etti.