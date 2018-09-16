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Düşen plakayı takmak için duran araca iki otomobil çarptı: 3 ölü

Ankara-Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Bursa'dan Kayseri'ye gelin almaya giden Eşref Çarbuğa yönetimindeki 16SMR 47 plakalı otomobilin Mucur ilçesinde plakası düşünce sürücü durdu. İddiaya göre bu sırada arkadan gelen iki otomobil duramayarak otomobile çarptı. Kazada yaralanan Ferhat Çarbuğa, Medine Çarbuğa ve Eşref Çarbuğa, kaldırıldıkları Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.


Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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