Edinilen bilgiye göre, Kaman ilçesinden Kırşehir istikametine seyreden S.Ü. yönetimindeki 06 ZVK 95 plakalı otomobil, sürücünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması ile kaza yaptı. Kazada sürücü S.Ü. yaralanırken, 6 aylık hamile olan eşi E.Ü. ve 3 yaşındaki kızı E.Ü. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kaman Devlet Hastanesi ve Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 3 yaşındaki E.Ü. ve hamile olan annesi E.Ü., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ve jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.