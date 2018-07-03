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03 Temmuz 2018 23:35

(Düzeltme) Kırşehir’deki kazada 6 aylık hamile kadın ve çocuğu hayatını kaybetti

Kırşehir’in Kaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hamile bir kadın ve 3 yaşındaki çocuğu hayatını kaybederken, eşi ise yaralandı.

(Düzeltme) Kırşehir’deki kazada 6 aylık hamile kadın ve çocuğu hayatını kaybetti

03 Temmuz 2018 23:35


Edinilen bilgiye göre, Kaman ilçesinden Kırşehir istikametine seyreden S.Ü. yönetimindeki 06 ZVK 95 plakalı otomobil, sürücünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması ile kaza yaptı. Kazada sürücü S.Ü. yaralanırken, 6 aylık hamile olan eşi E.Ü. ve 3 yaşındaki kızı E.Ü. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kaman Devlet Hastanesi ve Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 3 yaşındaki E.Ü. ve hamile olan annesi E.Ü., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ve jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.




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