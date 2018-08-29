Dünya üzerinde astronomi çalışmalarıyla tarihte önemli bir yer olarak bilinen Cacabey Caminin bu belirgin özelliğinin ön plana çıkartılması için başlatılan çalışma ile ecdadın yaptığı çalışmaları gün yüzüne çıkartacak ‘açık hava astronomi müzesi’ çalışmaları başladı.

Belediye kaynaklarından edinilen bilgiye göre bölgede Cacabey Gök Bilimler Medresesinin hem ülkemizde hem de dünyada astronomi bilimleri açısından önemli bir yapı olarak bilinmekte olduğu ve yapılan çalışma ile birlikte ecdadın yaptığı tarihi araştırmaların gün yüzüne birebir aslına uyularak ortaya çıkartılması hedefleniyor.

Proje, alanında uzman kişilerin araştırmaları doğrultusunda geçmiş dokümanlar ışığında gerçekleştirildi. Proje hayata geçtiğinde yerli ve yabancı turistlere Cacabey Gök Bilimler Medresesi’ni daha iyi tanıtma fırsatı bulunacak. Yapılan proje Türkiye’nin ilk Açıkhava Astronomi Müzesi olarak biliniyor.

Türk-İslam kültür ve medeniyetinin en muhteşem mimari özelliklerini yansıtan Cacabey Medresesi, Selçuklular döneminde dini ilimler yanında müspet bilimlerin de öğretildiği bir fakülte olarak kullanılmış; gökyüzünün, güneşin, ayın, yıldızların hareketlerini inceleyen bir gözlemevi olarak yıllar boyu ayakta kalmış. Selçuklu dönemine ait Kılıçarslan oğlu Keyhüsrev zamanında Cebrail İbni Caca tarafından 1272 tarihinde Kırşehir’de yaptırılan Cacabey Medresesi, o dönemde astronomi çalışmalarının yapıldığı bir rasathane olarak kullanılarak günümüze kadar gelmiş önemli eserler arasında biliniyor.