Eğitim Bir-Sen Kırşehir Şube Başkanı Oktay Cebeci: "Danıştay'ın verdiği andımız kararı iptali eski Türkiye'nin ezberidir"

Dairesinin vermiş olduğu andımız kararı iptali ile basın toplantısı düzenledi.

Düzenlenen basın toplantısında açıklamada yapan Cebeci, Danıştay 8. Dairesi tarafından alınan kararın eski Türkiye'nin ezberi olduğunu belirtti.

Kırşehir Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Oktay Cebeci; "Gerici, baskıcı, militarist, totaliter zihniyetin ürünü andımızın kaldırılmasına destek verdik. Hükümletin 2013 yılında alınan kararın arkasında olması gerekir"dedi.

Eğitim Bir-Sen Kırşehir Şube Başkanı Oktay Cebeci'nin açıklaması şu şekilde:

"Öğrenci andını kaldıran yönetmelik hükmünü Danıştay iptal etmiştir. Pedagojik veya hukuki hiçbir dayanak göremediğimiz gerekçeli kararda ülke gerçekliği ve toplumsal mutabakat bir yana uluslar arası hukuk ve anayasa dahi görmezden gelinmiştir.

Danıştay vermiş olduğu kararda temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı darbe dönemi anayasalarıyla şekillenen eski Türkiye'nin ezberlerini gerekçe olarak sunmuş, hukukun evrensel ilkelerini gözardı ederek toplumsal birliğe ağır bir darbe vurmuştur.

Dayatmacı, ayrımcı, dışlayıcı Türkiye'nin taraf olduğu başta çocuk hakları sözleşmesi olmak üzere bir çok uluslar arası sözleşmeye ve doğal hukuku aykırı eski Türkiye'nin en önemli vasfı olan toplum mühendisliğini yok sayan hatta zor kullanarak değiştiren tek tipleştirme politikasının esas alındığı militarist toplum koruma özleminin ürünü olan andımızın tekrar hortlatılması sonucunu doğuracak bu kararı kabul ettiğimizi dile getiriyor itiraz mercinin adaleti ve hukuki tesis edeceğine olan inancımızı koruyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan olduğu dönemde andımızın kaldırılması sürecinde şu ifadelere yer verdi 'Andımız olarak bilinen metnin yazarı son derece tartışmalı isim olan Reşit Galip'ti, Reşit Galip Türkçe ezan zulmünün mimarındandır. Aynı Reşit Galip, insanları kafa taslarına göre sınıflandıran sözüm ona bir bilim insanıydı. Ant uygulamasının Cumhuriyetimizle uzaktan yakından ilgisi yoktur' demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanlığına 2013 yılında verdikleri kararın arkasında durma çağrısı yapıyoruz. Sorumluluk siyasi iradenindir. Danıştayın aldığı ideolojik nitelikteki bu karar toplumsal barışa ve siyasi iradeye yönelik bir girişimdir. Anti demokratik ve evrensel hukuka aykırı karara tepkisiz kalınmamalı"