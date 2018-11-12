Eğitim-Bir-Sen'de yeni dönem

Kırşehir'de Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen)'de yeni başkan Fatih Mehmet Yavuz oldu.

Halk Eğitim Merkezinde yapılan Genel Kurul sonrası başkanlık görevine seçilen Mehmet Yavuz, delegelerin 115'inin oyunu aldı.

2 Adayın yarıştığı Genel Kurul'da 156 delege oy kullandı. Başkan adaylarından Fatih Mehmet Yavuz; 115, diğer aday Mehmet Korkmaz ise 41 oy aldı.

Seçimin tamamlanmasının ardından açıklamada bulunan yeni başkan Mehmet Yavuz, Genel Kurul sonuçlarının eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Mehmet Yavuz açıklamasında, "Zor bir süreçten geçerek birçok arkadaşımızla gece gündüz çalışarak şube başkanlığına ulaştık. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan aileme, arkadaşlarıma bizim için duasını esirgemeyen gönüldaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bütün eğitimcileri layıkıyla temsil eden, birlik ve beraberlik içinde çalışan bir sendika olacağız” dedi.