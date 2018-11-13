Eğitim İş Genel Başkanı: “Bakanımız bizi umutlandırıyor"

KIRŞEHİR (İHA) – Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım Kırşehir'de katıldığı toplantıda Milli Eğitim Bakanının eğitim kökenli birisi olmasının eğitimde yaşanan sorunlara da ışık tutacağını söyledi.

Kırşehir'de sendika binasında konuşan Yıldırım, “Yıllarca Milli Eğitim Bakanlarının eğitim dışından atanması bizlerin en büyük sorunuydu. Bu da bizlerin sürekli eleştiri konusuydu. Eğitim karmaşık ve sistematik bir konu eğitim alanı dışından gelen bir kişinin bu denli karmaşık bir konuyu kısa sürede çözmesi ve çözüm önerileri üretmesi mümkün değildi.

Milli Eğitim Bakanının eğitim kökenli olması herkes gibi bizleri de mutlu etti. Bakan'ın konuşmalarında öğretmenleri ve eğitimi ön plana çıkartması bilimsel konuları tekrarlaması köy enstitüleri noktasındaki olumlu ifadeleri sorunlar için öğretmen odaklı bir sistem ön görmesi bizim adımıza olumlu gelişmeler”dedi.

Milli Eğitim Bakanının fikir alışverişine açık olduğunu anlatan Sendika Genel Başkanı Yıldırım, “Eğitim sendikalarını fikir alışverişi noktalarında çağırıyor. Görüşerek yada yazılı raporlarla etkileşim kuruyoruz. Özel okul yönetiminden geliyor olması ise bizleri belirli noktalarda tedirgin ediyor. Özel okullar ticari mantıklıdır. Fakat devlet eğitim sistemine kar odaklı bakmaz” diye konuştu.

Sendika binasında gerçekleşen basın toplantısı medya temsilcilerinin görüşlerinin alınmasının ardından sonra sona erdi.