Eğitim-İş’den müfredat açıklaması

Eğitim İş Başkanı Levent Akça açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Milli Eğitim Bakanlığı Mayıs ayında orta öğretim kurumları haftalık ders çizelgelerini yayınladı. MEB’den daha çok Diyanet, Dernek, Vakıf ve Cemaatlerin okullarda faaliyetlerine tanık olacağız. Devlet taşınmazlarının bu yapılara devrini daha önce mahkemeye taşımıştık. MEB’in modern, çağdaş ve laik eğitim karşıtı Atatürk ilke ve devrimleri ile Cumhuriyetin ve devrim kanunlarının temel ilkelerine aykırı düşünce ve faaliyetleri ile bilinen bu tür vakıflarla işbirliğine gitmesi ulusal ve laik eğitimin içini boşaltma çabalarının bir örneğidir. Çocuklarımızın öğrenmeye değil, sınavlara koşullandırıldığı öğretmenlerin ücretle esnek ve güvencesiz çalışmaya zorlandığı siyasal kadrolaşmanın sınır tanımadığı okullarda bilim ve sanatın kapı dışarı edildiği eğitim sistemi ile sağlıklı bireylerin yetişmesi mümkün değildir”dedi.