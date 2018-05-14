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14 Mayıs 2018 09:06

El emeği ile atıl eşyaları süslediler

Kaman İlçesinde Halk Eğitim Merkezinde açılan kurslara katılan kursiyerler, atıl vaziyette ki eşyalardan süs eşyaları oluşturarak sergi açtı.

El emeği ile atıl eşyaları süslediler

14 Mayıs 2018 09:06


Kırşehir’in Kaman İlçesinde açılan kurslara katılan 12 kadın kursiyer atılmaya yüz tutmuş ev eşyalarını tamir edip süsleyerek kullanıma kazandırdı.


İlçe Halk Eğitim Merkezinde ahşap boyama kursuna katılan kadınlar, yıl boyunca ilçeden topladıkları atıl eşyaları tamir edip süsleyerek işlevsel hale getirdi.


Kursiyerlerin çalışmaları hakkında bilgiler veren kurs eğitmeni Serpil İnci, kursa katılan kadınların meslek edinmenin yanında ev ekonomilerine de katkı sunduğunu söyledi.


Kullanılmayacak durumdaki eşyaları değerlendirdiklerini anlatan İnci, "Elimize ulaşan eşyaları tamir ettik boyadık sonra da beğeniye sunduk. Yaklaşık yüz yıllık ayna kursiyerimiz tarafından getirildi. Bizler de kullanılabilir hale getirdik" dedi.


İlçe Halk Eğitim Merkezinde açılan sergi ile bir çok ürün kullanılabilir hale getirildikten sonra sergilendi.




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