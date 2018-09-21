El işlemesi Türk Bayrağı üretiyorlar

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde bir gurup kursiyer, el işlemesi Türk Bayrağı üreterek ev ekonomilerine destek oluyor.

Daha önce Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesi ve Kırşehir'in Akçakent ilçesinde de görev alan Giyim Üretim Teknolojisi eğitmeni Nurgül Tunçbilek, bulunduğu Boztepe ilçesinde 2 yıldır Halk Eğitim Merkezine gelen kursiyerlerle el işlemesi Türk Bayrağı üreterek kursiyerlerin aile ekonomilerine katkı sunmasını sağlıyor.

Alpaka kumaş üzerine aplike sistemi uygulayan kursiyerler her ebatta Türk Bayrağını işliyor. Halk Eğitim Merkezinde haftanın 5 günü eğitim alan kursiyerler, Türk Bayrağı işlemesi ile birlikte kadın ve çocuk giysileri de işlemeye başladı.

İşlemeli Türk Bayrağı ve giysiler için de pazar oluşturan kursiyerler ev ekonomilerine sundukları katkı kadar sosyal sorumluluk projelerine de imza atarak gelirlerin bir bölümünü vakıflara bağış yapıyor.

Üreten bir topluma ihtiyaç olduğu gerçeği ile hareket ettiklerini söyleyen Boztepe Halk Eğitimi Merkezi Giyim Üretim Teknolojisi Eğitmeni Nurgül Tunçbilek, yerlilik ve millilik yolunda önlerini açanlara teşekkür etti.

Tunçbilek, açıklamasında, "Üretebilen topluma ihtiyacımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Kadınlarımız da olan bu açığı kapatma isteği var. Moda evi ve terzi sıkıntısı, ihtiyacını da kapatmaya çalışıyoruz"dedi.