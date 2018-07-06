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06 Temmuz 2018 15:14

Elini kırılan cam kesince kan örneğinden tespit edilerek yakalandı

Kırşehir’de tülbent takarak hırsızlık yapan iki erkek şüpheli, girdikleri bir iş yerinde bulunan kan örneklerinin incelenmesi sonucunda kimlikleri tespit edilerek yakalandı.

Elini kırılan cam kesince kan örneğinden tespit edilerek yakalandı

06 Temmuz 2018 15:14


Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası Kırşehir’de internet kafe, döner salonu ve 2 restorandan tülbent takarak hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 erkek şüpheli polisin yaptığı çalışmalar sonrası yakalandı.


İfadeleri alınan şüpheli M.A., ve K.A., sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şüphelilerin tülbent takarak iş yerlerine girdiğini tespit eden polis, girilen bir iş yerinin de camının kırılması sonrası akan kandan kimlik tespiti yaptı.




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