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Emekli Astsubaylar, Vali Akın'ı ziyaret etti

Emekli Astsubaylar Derneği Kırşehir Şubesi, Vali İbrahim Akın’ı ziyaret etti.

Emekli Astsubaylar Derneği Kırşehir Şubesi, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.


Dernek Başkanı Ali Osman Özkaya ve beraberindeki heyet Vali Akın'a dernek çalışmaları hakkında bilgiler verdi.


Vali İbrahim Akın, makamda gerçekleştirilen ziyarette yaptığı konuşmada, derneğin emekli olan astsubaylar ile yakınlarını bir araya getirdiğini, dernek üyeleri arasında dayanışma duygusunu ön plana çıkarmakla önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.


Emekli Astsubaylar Derneği Kırşehir Şubesi Başkanı Ali Osman Özkaya ise çalışmaları hakkında bilgiler verdi.


Ziyaret, Vali Akın ve emekli astsubaylar arasında yapılan sohbet ile sona erdi.

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