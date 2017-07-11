Emniyetten boğulma vakalarına karşı uyarı

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekiplerince önleyici polislik hizmetleri kapsamında Anıt Meydanında stand açıldı. Suda boğulma vakalarına karşı bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son günlerde artan sıcaklıklar nedeniyle başta çocuk ve gençler olmak üzere bir çok vatandaşın serinlemek için girdikleri deniz, göl, baraj, gölet, kanal, akarsu ve su birikintileriyle boğularak hayatını kaybedebildikleri belirtildi.

Bu durumun önlenmesi amacıyla serinlemek için kullanılan bazı alanların tehlikeli olduğu ifade edilerek vatandaşın alması gereken önlemler anlatıldı.