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05 Aralık 2017 13:07

Engellilerden Vali Şentürk’e ziyaret

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile Şirin Kırşehir Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Servet Avkapan, Vali Necati Şentürk’ü makamında ziyaret etti.

Engellilerden Vali Şentürk’e ziyaret

05 Aralık 2017 13:07


Şirin Kırşehir Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Servet Avkapan başkanlığında gerçekleştirilen ziyaret sırasında konuşan Vali Necati Şentürk, engelli çocukların en kıymetli varlıklar olduğunu söyledi. Engelli vatandaşları mutlu etmenin, yüzlerini güldürmenin değerinin paha biçilemez olduğunu belirten Vali Necati Şentürk, “Engelli evlatlarımız bizlere Allah’ımızın bir emanetidir. Onlara ne kadar iyi davranırsak, Rabb’imiz de bize o kadar iyilikler ihsan eder. Engelli vatandaşlarımıza, kimsesizlere, mağdurlara her zaman yardım eder, dualarını alırız. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Engelli çocuklarımıza iyi bir eğitim verildiğinde onların yapamayacağı şey yoktur. İlimizde açtığımız Gündüzlü Bakım Merkezi de engelli evlatlarımıza gün boyu hizmet vermektedir” dedi


Ziyarette Dernek Başkanı Servet Avkapan ve beraberindekiler de kendilerine verdiği desteklerden dolayı Vali Necati Şentürk’e teşekkür etti.




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