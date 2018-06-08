Kırşehir’de ‘İçme suyu ve ana isale hattı’ açılışının ardından şehit Ramazan Sevim’in baba ocağını ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen gençler buluşmasının ardından Kaman’da yapılan İlçe Devlet Hastanesi programına geçti.

Hastane açılışının yapılacağı alanda önce Kırşehir Valisi İbrahim Akın’a ulaşan ve torunu Akın Aksel Budak için iş talebinde bulunan Enise Budak (73), Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile aynı protokolde oturarak derdini anlattı.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, danışmanlarına gerekli bilgileri verirken, Enise teyzenin sorununun çözümüne yardımcı olunmasını istedi.

Başbakan Yardımcısının fotoğrafçısını da yanına çağıran Enise Budak fotoğraf çektirdikten sonra İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Demir tarafından gerekli inceleme ve işlemlerin yapılması için protokol alanından alındı ve Başbakan Yardımcısı Bozdağ, konuşma kürsüsüne geçti.

İHA’ya konuşan Enise Budak, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Torunuma iş istedim. Sınavlara giriyor kazanamıyor. Bunalıma düştü. Nevşehir’de okudu sınavlara girdi. Elimizden tutan olmadı. Vali ve Başbakan Yardımcısı yardımcı olacaklarını söyledi. Vali de ilgilenecek. Torunum iş sahibi olursa yurtlara bal göndereceğim. Bir aylığım var gerekirse yardımcı olacağım. Bakacağız çaresine dediler bana rüyamda gördüm. Allah ayağıma gönderdi.”