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12 Eylül 2017 17:29

Ensar Vakfı Başkanı Rüştü Yeşil görevi bıraktığını açıkladı

Ensar Vakfı Kırşehir Şube Başkanı Rüştü Yeşil, yaptığı açıklama ile görevi bıraktığını açıkladı.

Ensar Vakfı Başkanı Rüştü Yeşil görevi bıraktığını açıkladı

12 Eylül 2017 17:29


Yapılan açıklamada görevi bıraktığını açıklayan Ensar Vakfı Kırşehir Şube Başkanı Rüştü Yeşil, “Çatısı altında yer aldığım, yönetim kurulu ve gönüllüleri ile birlikte yürüttüğümüz eğitsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerden dolayı her anından mutluluk, huzur ve gurur duyarak sürdürdüğüm Ensar Vakfı Kırşehir Şube Başkanlığı görevimi, mesleki yaşamıma bir süre yurtdışında devam edeceğimden dolayı bıraktığımı belirtmek isterim.”dedi.


Şube Başkanlığı görevini İsmail Yağmur’a devrettiğini ifade eden Yeşil’in açıklaması şöyle:


“Şube Yönetim Kurulumuzda yaptığımız istişareler sonunda, Ensar Vakfı Kırşehir Şube Başkanlığı görevini,her zaman yanımda olan zamanını ve emeğini çalışmalarımıza vakfeden çok değerli dostum, yol arkadaşım, İ lahiyatçı ve eğitimci İsmail Yağmur yürütecektir.


İsmail Yağmur kardeşim ve diğer yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımın, vakıf gönüllüsü dostlarımızla birlikte her geçen gün daha iyi hizmetler üreteceklerine; Kırşehir’in eğitsel, sosyal ve kültürel kalkınmasında daha etkin rol alacaklarına inancım tamdır.”




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