Erbakan Vakfı Başkanı Necip Yavuz: "Ahilik, Peygamber efendimizin güzel ahlakı ve yaşantısından örnek alınmıştır"

Vakıf Başkanı Yavuz, "Ahilik prensipleri Peygamber Efendimizin güzel ahlakı, örnek hayatı ve eşsiz mücadelesinden örnek alınmış temel ögretilerdir. Ecdadımız bin yıldır kültür medeniyetimiz başta olmak üzere ticarette, sanayide, sosyal alanda Ahilik anlayışı üzerine tarihte muazzam medeniyetler kurmuş ve cihan devleti olarak dünyaya örnek olmuştur"dedi.

Ahilik anlayışı ile hakkın batıldan ayrılacağını belirten Yavuz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ahilik anlayışında hakkı batıldan ayırmak kötünün yerine iyiyi, sömürünün yerine adaleti, kaosun yerine huzuru, kavganın yerine kardeşliği, hakim kılmak için başta sanatkarımız ve esnafımıza verilen eğitim sistemi sayesinde liyakat sahibi, donanımlı, şuurlu, ahlaklı esnaf ve sanatkar yetiştirilmiştir. Ahilik eğitim sisteminin yeri tartışılmaz ancak yakın tarihimizden itibaren Ahilik anlayışının eğitim sistemimizden uzaklaştırılması dolayısıyla bugün geldiğimiz nokta itibariyle ekonomik siyasi kültürel anlamda istediğimiz seviyeye ulaşmakta geri kalmış durumdayız."