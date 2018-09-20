Esnaf gecesinde emektar esnafa teşekkür belgesi verildi

Düzenlenen gecede emektar esnafa teşekkür belgesi verildi

Yoğun katılımın yaşandığı geceye; Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra milletvekilleri, Belediye Başkanı, İl Genel Meclisi Başkanı, siyasi partilerin il temsilcileri ile esnaf teşkilatı katıldı.

Gecede konuşan Vali Akın, milleti millet yapan değerlerin gelenekler olduğunu söyledi. VAli Akın konuşmasında, "Bir milleti millet yapan değerlerden biri de geleneklerini, göreneklerini, tarihini gelecek nesillere aktarmasıdır. Bizim milletimiz de bu anlamda örnek bir millet olma özelliğini taşımaktadır. 12. Yüzyıldan günümüze kadar ulaşan Ahilik teşkilatı nesilden nesile aktarılarak gelen bir kültürün en önemli göstergesidir.

Ahilik birlik, beraberlik, dürüstlük, temiz ahlaktır. Esnaflarımızın bugün de ihtiyaç duyduğu prensipler Ahilik felsefesinde mevcuttur. Ülkemiz son günlerde ekonomik sıkıntılardan geçmekte. Bu sıkıntılarla baş etmek, bu zorlukları en az zararlı bir şekilde atlatmak için birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. İnanıyorum ki bütün esnaflarımız da sabırla, birlikte hareket ederek bu zor günleri atlatmamıza yardımcı olacaklardır.

Tarihi -kültürel zenginliği ve yetiştirdiği alp-erenleri ile Türk kültürüne yön veren Kırşehir'de 31. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında düzenlenen bu özel gecede siz değerli esnaf ve sanatkârlarımızla bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

Program, Vali ve diğer katılımcılar tarafından iş yerlerinde Ahilik geleneklerine uygun olarak faaliyet gösteren esnaflara teşekkür belgeleri verilmesi ile sona erdi.