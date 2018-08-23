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23 Ağustos 2018 13:00

Etin kokusunu alan tilki köye indi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’in Akçakent ilçesinde etin kokusunu alan tilki köye indi.

Etin kokusunu alan tilki köye indi

23 Ağustos 2018 13:00


Ailesiyle birlikte bayramlaşmak için Kösefakılı köyüne giden Birol İnci, akşamüzeri çocuklarının tilki gördüğünü söylemesi üzerine şaşkınlık yaşadı. İki gece köye gelen yavru tilki, insanlara zarar vermeden kendisine atılan kurban etini aldı. Birol İnci’nin çocukları Kerem ve Zeynep Ervan İnci’nin de yakından izlediği tilki büyük ilgi gördü.


Yaşadıkları süreci anlatan Birol İnci, "Yolculuk halinde köye gidip gelirken tilki ile karşılaşıyoruz. Fakat ilk kez yakın mesafeden tilki gördük. Vahşi biliyorduk, saldırgan olmadığını gördük. Yaklaşık 2 kilo tilkiye et verdik. Tilki ise kova içerisinden kemik çaldı" dedi.




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