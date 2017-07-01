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01 Temmuz 2017 12:49

Evi yanan köylüye yeni evi imece usulü ile yapılacak

Kırşehir’de çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen vatandaşa köylüler imece usulü yeni ev yapacak.

Evi yanan köylüye yeni evi imece usulü ile yapılacak

01 Temmuz 2017 12:49


Edinilen bilgiye göre Merkeze bağlı Akçaağıl Köyünde Hacı İbrahim Baltacı’nın evinde gece saatlerinde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangını kontrol altına aldı. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, Köy Muhtarı Osman Güçlü, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını söyledi. Çıkan yangında yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.


Muhtar Güçlü yaptığı açıklamada, “Yangının çıkış nedenini bilmiyoruz. Yetkililer araştırıyor. Köylümüz uyurken yangın meydana gelmiş, onun da çıkış nedeni hakkında bilgisi yok. Köylümüz Hacı İbrahim Baltacı’nın evi kullanılamaz hale geldi. Azalarımızla yaptığımız görüşme sonrası komşumuz ve köylümüze imece usulü ile ev yapacağız. Şükürler olsun ki çıkan yangında ölen yok” dedi.




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