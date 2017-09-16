Federasyon Başkanı Halil Çil, özel bir anaokulunun binasını açtı

Açılışa, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, okul yönetimi, aileler ve öğrenciler katıldı.

Okul açılışında konuşan ve Kırşehir’in en önemli meselesinin eğitim olduğunu belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, ”Kırşehir’de eğitim de marka olmuş bir şehiriz. Bunun en büyük mimarı da öğretmenlerimiz ve eğitim kadromuz.

Tabi eğitime çok önem veren ve çok hassas davranan velilerimizi de unutmamamız gerekiyor. Okul öncesi ülkemizde çocukların okullara hazırlanması açısından çok önemli bir alan”dedi.

Özel Okullar Federasyonu Başkanı Halil Çil, ise açılışta yaptığı konuşmasında Türkiye’nin ve toplumumun gelişmesinin yolunun eğitimden geçtiğini ifade etti.

Belediye Başkanı Bahçeci ve beraberindekiler yapılan konuşmaların ardından açılışı yapılan anaokulunu gezip öğrencilerle sohbet etti ve öğretmenlerden sınıfla ilgili bilgi aldı.