Fen Lisesinden bilim fuarı

Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi’nde, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın destekleriyle “Bilim Fuarı” düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen fuarın açılış programına Vali Vekili Adnan Kayık, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, daire müdürleri, okul yönetimi, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Okul Müdiresi Nazlıhan Altaş’ın düzenlenen bilim fuarı hakkında katılımcıları bilgilendirerek başarıya giden yol hakkında açıklamada bulundu. Vali Vekili Adnan Kayık, öğrencilerin öğretmenleri ile birlikte hazırladıkları fuardaki bilimsel çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek bilimsel fuarların öğrencilerin ufkunu genişlettiğini söyledi.

Program, Vali Vekili Adnan Kayık ve diğer protokolün fuar alanını gezerek öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgilenmesi ile son buldu.