FETÖ'nün finans sorumlusu kadın tutuklandı

FETÖ/PDY’nin ’Kırşehir finans sorumlusu’ olduğu iddiasıyla Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nce eşi S.
FETÖ/PDY'nin 'Kırşehir finans sorumlusu' olduğu iddiasıyla Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nce eşi S.D. ile birlikte aranan F.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üst düzey finans sorumlusu olduğu ileri sürülen ve eşi S.D., Kahramanmaraş'ta tutuklanan F.D., Kırşehir TEM Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alındıktan sonra adli mercilere sevk edildi.
Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan F.D., 'terör örgütü üyeliği ve finans desteği' sağlamak suçlarından tutuklanarak E-Tipi cezaevine gönderildi.
Tutuklu zanlıların Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yapılanmasında himmet toplama ve örgüte finans sağlama organizasyonun üst çatısında yönetici-faaliyetçi pozisyonunda etkin rol oynadığı ileri sürüldü.