Tercih yapacak öğrencilere seslenen Cemiyet Başkanı Turpçu, ‘Kırşehir de, Yeni Türkiye’nin Yenilikçi Universitesi’ni tercih etmeye davet ediyoruz’ diyerek şunları ifade etti:

"Her şeyden önce güvenli bir bölge olmakla birlikte Türkiye’nin en güzel şehirlerinden olan tohum şehir Kırşehir bu coğrafyanın en kıymetli illerinden birisidir.

Buraya öğrenciler, geldiklerinde güvenli ve güzel bir coğrafyanın içerisinde olacaklardır. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyelerinin tamamı bütün öğrencileri kendi çocuklarına verdikleri eğitim düzeyinde bir eğitim vermeye gayret ettiklerini göreceklerdir. Ahi Evran Üniversitesi Yönetimi öğrencilerin her türlü sorunlarına çare bulma bilinci içerisindedirler.

Ahi Evran Üniversitesini tercih eden öğrencilerin her türlü sorunlarını, dertlerini dinlemek ve bunları çözmenin gayreti içinde olduklarını bilmeliler. Öğrencilerin burada hem sosyal, hem eğitim, hem de kültürel olarak donanımlı bir birey olarak hayata atılmalarını sağlayacak çok kapsamlı çalışmalar yürütüldügüne şahit olacaklar"