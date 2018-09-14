Gazeteciler, Radyocular, Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Sait Yanık: "Döviz artışı birçok gazete ve televizyonun kapanma nedeni olacak"

Kırşehir'de Gazeteciler, Radyocular, Televizyoncular Cemiyeti Başkanı aynı zamanda bir de yerel gazete sahibi Sait Yanık, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın bir çok gazete ve televizyonunda yerelde kapanma nedeni olabileceğini söyledi.

Cemiyet Başkanı Yanık, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile gerçekleştirilen bir toplantıda yerel medyanın yaşadığı sorunları anlatarak ekonomik darboğazın yerel çalışan gazetecileri de etkilediğini belirtti.

Yeni yıla kalmadan bir çok gazetecinin kapanma sürecine girdiğini belirten Yanık, "Her sektörde olduğu gibi yerel gazeteler ve televizyonlarda da büyük sıkıntımız var. Döviz artışı toplumun bir çok kesimini etkilediği gibi bizleri de etkisi altına aldı. Yeni yıl sonrasına kadar döviz kurunda ki dalgalanma bu şekilde devam ederse üzülerek söylemek gerekir ki, kamuoyunu bilgilendirme görevini üstlenen bir çok yerel gazete personel azaltımına gittiği gibi kapısına da kilit vurabilir"dedi.

Yerelde medyanın tek vücut olması gerektiğini anlatan Yanık, "Yerel medya birlik olmalı ve ülkemizin yaşadığı bu zorlu süreci tek vücut olarak aşmalı, resmi ilanlar noktasında sorunlarımız var. Resmi ilanlar da fiyat arttı fakat sütun sayısı düştüğü için eskiye nazaran daha kötü bir hal aldı. KÖYDEZ gibi programların resmi ilan statüsüne alınması, ilçe ve il Belediyelerinin 3 teknik usulünden vazgeçilerek yine aynı şekilde resmi ilan olarak verilmesi, SSK ve vergi muafiyetinin giderilmesi, düşük faizli kredilerin verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Yanık, yerel gazetelere destek için belediyeler kadar yayın kuruluşları ayırt edilmeden istihdam oranına göre kamu kurumlarının da destek olarak abonelik yapması gerektiğinin gazetecilerin ayakta kalması için gerekli olduğunu ifade etti.