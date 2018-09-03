Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Kırşehir
  •  » Gazi İlkokulu 1973 Mezunları Vali Akın'dan 'gazi İlkokulu' Isminin Yeni Bir Okula Verilmesini Talep Etti
03 Eylül 2018 12:27

Gazi İlkokulu 1973 mezunları Vali Akın’dan ’Gazi İlkokulu’ isminin yeni bir okula verilmesini talep etti

Eski adıyla Gazi İlkokulu 1973 mezunları Kırşehir’de bir araya geldi.

Gazi İlkokulu 1973 mezunları Vali Akın’dan ’Gazi İlkokulu’ isminin yeni bir okula verilmesini talep etti

03 Eylül 2018 12:27

Mezunların buluşması öncesinde Vali İbrahim Akın’ı ziyaret eden 73 yılı mezunlarından Albay Tahir Canatan, Kırşehir’e yeni yapılacak bir okula Gazi İlkokulu adının verilmesini talep etti.


Yenice Mahallesinde bulunan, eski adıyla Gazi İlkokulu’nun 1973 yılı mezunları, 45 yıl aradan sonra Kırşehir’de buluştu. Gerçekleştirdikleri sohbetlerinde eski anılarını tazeleyerek nostalji yaşayan mezunlar, 1973’te mezun oldukları Gazi İlkokulunun binasının ve adının değiştiğine çok üzüldüklerini ifade etti.



Mezun oldukları yıl okulu birincilikle bitiren ve şimdi İstanbul’da ikamet eden, Kırşehirli Emekli Topçu Kıdemli Albay Tahir Canatan, aynı zamanda İstanbul Kırşehir-Mucurlular Dernek Başkanı ve Kırşehir Öğrenim Gençliğine Yardım Derneğinde de görevli olması sebebiyle Kırşehir Valisi İbrahim Akın’a ziyarette bulundu.



Tahir Canatan, ziyaretten sonra yaptığı açıklamada, Gazi İlkokulu adının en azından yeni yapılacak bir okula verilmesini Vali Akın’dan talep ettiğini belirtti. Okul yıllarında beş yıl boyunca aynı sınıfı paylaşan arkadaşlar, ülkemizin dört bir yanından eşleri ve çocukları ile birlikte uzun yıllar sonra Kırşehir’e gelerek hem birbirlerini hem de özlem duydukları memleketlerini görme fırsatı buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Sıcak
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç