Mezunların buluşması öncesinde Vali İbrahim Akın’ı ziyaret eden 73 yılı mezunlarından Albay Tahir Canatan, Kırşehir’e yeni yapılacak bir okula Gazi İlkokulu adının verilmesini talep etti.

Yenice Mahallesinde bulunan, eski adıyla Gazi İlkokulu’nun 1973 yılı mezunları, 45 yıl aradan sonra Kırşehir’de buluştu. Gerçekleştirdikleri sohbetlerinde eski anılarını tazeleyerek nostalji yaşayan mezunlar, 1973’te mezun oldukları Gazi İlkokulunun binasının ve adının değiştiğine çok üzüldüklerini ifade etti.

Mezun oldukları yıl okulu birincilikle bitiren ve şimdi İstanbul’da ikamet eden, Kırşehirli Emekli Topçu Kıdemli Albay Tahir Canatan, aynı zamanda İstanbul Kırşehir-Mucurlular Dernek Başkanı ve Kırşehir Öğrenim Gençliğine Yardım Derneğinde de görevli olması sebebiyle Kırşehir Valisi İbrahim Akın’a ziyarette bulundu.

Tahir Canatan, ziyaretten sonra yaptığı açıklamada, Gazi İlkokulu adının en azından yeni yapılacak bir okula verilmesini Vali Akın’dan talep ettiğini belirtti. Okul yıllarında beş yıl boyunca aynı sınıfı paylaşan arkadaşlar, ülkemizin dört bir yanından eşleri ve çocukları ile birlikte uzun yıllar sonra Kırşehir’e gelerek hem birbirlerini hem de özlem duydukları memleketlerini görme fırsatı buldu.