Gaziler, Kırşehir'de anılarını anlatıyor

Kırşehir Malul Gaziler ve Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Gaziler Günü ve Gaziler Haftası' etkinlikleri çerçevesinde gazileri 'şehit ve gazilere saygı' konulu konferanslarda buluşturuyor.

Kırşehir'de merkez ve ilçelerde belirlenen okullarda gaziliği ve şehitlik makamını anlatan Malul Gaziler Derneği Başkanı Bahattin Kaya, Bakanlığın uygulaması gazilerin ve şehadet mertebesine ulaşan kardeşlerimizin hayatlarının yeni nesiller tarafından bilinmesinin önemli olduğunu söyledi.

Malul Gaziler Derneği Başkanı Kaya, açıklamasında, "Okullarımızda çocukların bizleri karşılarında görmeleri büyük heyecan oluşturuyor. Yaşadığımız süreçleri gelerek bizlere soruyorlar. Neden gazi oldunuz? gibi sorularla da karşılaşıyoruz. Duygularımızı bütün doğallığı ile çocuklara aktararak Bakanlığın 'şehit ve gazilere saygı' konusunda ki, projesini de destekliyoruz. Bizlerin unutulmadığını görmek ve çocuklarımıza hayatlarımızdan örnekler vermekte bizi heyecanlandırıyor.

Şehit nurlanır, gazi ise onurlanmış askerdir. Sözünden hareket ederek şanlı tarihimizin destansı abideleri olan gazilerimizin yaşantısını paylaşıyoruz. Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın tarihi abideleri karşılarında görerek geçmişten ders alıp geleceğe daha güvenle bakmalarının da önünü açıyoruz."dedi

Proje kapsamında İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, Malul Gaziler, Muharip Gaziler ve Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, okullarda öğrencilerle gazileri bir araya getiriyor.