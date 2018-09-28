Kaman ilçesinde, İMKB Fen Lisesi'nin düzenlediği program ile Gaziler öğrencilerle buluştu.

İMKB Fen Lisesi konferans salonunda gerçekleşen gazi-öğrenci buluşmasına; İlçe Kaymakamı Murat Girgin, İMKB Okul Müdürü Ömer Karaca, gaziler, öğrenciler ve Jandarma yetkilileri katıldı.

Öğrenci buluşması toplantısı öncesi açıklama yapan Kore Gazisi Eyüp Uçar, gençlere tarihin anlatılması gerektiğini belirtti.

Gazi Uçar açıklamasında, “Gençliği biz Sarıkamış gibi yerlerde gördükçe biz mutlu oluyoruz. Gençlere bizler anlatımlarımızla katkı sunarsak onlarda bizlerden aldıklarıyla yetişirler. Biz veliler, Milli Eğitim camiası, gençlere şanlı ecdadın yaptıklarını Şehit Kamil'in, Şahinbey'in, Karayılan'ın yaşantılarını anlatabilmeliyiz"dedi.

Ömer Güzel İMKB Fen Lisesi Okul Müdürü Ömer Karaca, ise okullarında düzenlenen etkinliğin öğrenci gazi buluşması açısından önemli olduğunu anlatarak, "Gazileri, bizim değerler eğitimi ile ilgili yaptığımız davete icabet ettiklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Öğrenci gezi buluşması çocuklarımızın yetişmesi ve tarihi tanıklarından dinlemesi açısından da önemlidir"diye konuştu.

Programda yer alan Kaman Kaymakamı Murat Girgin, yapılan etkinliğin öğrencilerin değerlerini bilmesi ve geçmişi ile yüzleşmesi açısından da önemli olduğunu ifade etti.

Öğrenci-Gazi buluşması slayt gösterimi ve gazilerin anlatımları ile devam etti.