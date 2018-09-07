Genç çiftçi projesi için Avrupa’dan köyüne geldi çiftlik kurdu

3 yılda Kırşehir’de 394 çiftçiye 11 milyon, 820 bin lira hibe desteği sağlandığı ve 2017 Yılında Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden tamamı hibe olan 30 Bin lira tutarında 500 tavuk alarak geçimini organik yumurtacılıktan sağlayan kadın çiftçi Nuray Baltacı, aldığı hibe sonrası çiftlik kurdu.

Avrupa’dan gelerek Kırşehir’in Yeşiloba Köyüne yerleşen ve genç çiftçi projesi ile hayatının değiştiğini analatan Baltacı, "Hollanda dan Türkiye’ye döndüğümde televizyondan Tarım ve Orman Bakanlığının genç çiftçi projesini duyup Kırşehir İl Müdürlüğüne gittim.

2017 yılında tavuk yetiştiriciliği için genç çiftçi projesine başvurdum. Şartlarımın uymasıyla hibe almaya hak kazandım. Bu projeden önce evde küçük çaplı kümes hayvancılığı yaparken, projeyle beraber 500 tane tavuğa ve modern bir kümese sahip oldum.

Evin ihtiyaçları kadar üretirken projeden sonra birden evin geçimini sağlamaya başladım. Bu proje kapsamında 500 adet tavuk, alet, ekipman ve kümes desteği aldım. Buradan kazandığım parayla inşallah yakın zamanda çok daha büyük bir işletme kuracağım.

Proje çıktıktan sonra kendi ayaklarım üzerinde durmaya başladım ve öz güvenim arttı. Üretimin en başında sonuna kadar her aşamasında kendim varım ve işimi çok severek yapıyorum. Hasta tavuklarla bebek gibi ilgileniyorum. Kümese girince tavuklarımın yedikleri yemden ve hareketlerinden o gün kaç yumurta alacağımı biliyorum. Şuan günde ortalama 300 yumurta alıyorum ve aldığım anda yumurtalarımı hemen satıyorum. Hatta gelen taleplere yetişemiyorum"dedi.