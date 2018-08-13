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13 Ağustos 2018 17:35

Genç çiftçilere 3 yılda 12 milyonluk destek

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de 400 çiftçiye 3 yılda 12 milyon liralık hibe desteği sağlandı.

Genç çiftçilere 3 yılda 12 milyonluk destek

13 Ağustos 2018 17:35

‘Genç çiftçi projesi’ kapsamında Kırşehir’de 77 çiftçiye damızlık düve dağıtım töreni düzenlendi.


136 kişinin faydalandığı ‘Genç çiftçi projesi’ kapsamında 89 kişiye damızlık düve dağıtımı yapıldı. Kırşehir Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış salonunda yapılan törene, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Şahin, Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bülent Ozan ve çiftçiler katıldı.


Törende konuşan Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Şahin, “2018 yılında Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yüz milyon liralık destek sağlamıştır. 18 yaşından büyük 40 yaşından küçük sosyal güvencesi olamayan yüzde yüz devlet katkılı 30 bin lira hibe karşılığında 136 çiftçiden 89’una büyük baş 36’sına ise küçükbaş hayvan dağıtımı yapıyoruz. Şuana kadar 400 çiftçiye 12 milyon lira hibe desteği sağlanmış olacak” dedi.



"Türkiye elde ettiği kazanımlarıyla birçok ülkeyi rahatsız ediyor”


AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ise "Bizler seçimlerde de dedik ki bu rahatsızlığı devam ettireceğiz. Büyümeyi ve üretimi devam ettireceğiz. Bölgemizde daha güçlü bir Türkiye olacağız. Dünyanın sesini duyan bir Türkiye inşa edeceğiz diye seçim programlarında da bunu paylaştık. Yeni süreçte ekonomik anlamda üzerimize geliyorlar. Allah’ın izni ile bu millet bundan çok büyüklerini bu milletin feraseti ve birlikteliğiyle hepsini yerle yeksan etti. Türkiye ekonomisi, birliği ve kardeşliği ile güçlü bir ülkedir” diye konuştu.


Konuşmaların ardından yapılan kura çekimi ile genç çiftçiler düvelerini aldı. Düvelerini alan çiftçiler, devletin yaptığı çalışmanın kendilerini mutlu ettiklerini söyledi.




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