Gençlik ve Spor Bakanı’na 40 davul-zurna ile karşılama

Kısa süreli yağışın da altında kendilerini ‘Abdal Ateşi’ olarak adlandıran gurubun konserini izleyen Bakan Bak, “Anadolu Ateşi var. Birde Abdal Ateşi olsun” dedi.

Kırşehir’e, 30.’su düzenlenen Ahilik Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında gelen Bakan Bak, Ahi Külliyesinde bulunan 2. kitap fuarının açılışını yaptı. Kitap fuarında açılan stantları gezen Bakan Bak, çocuklara da kitap hediye ederek kitaplar ve yazarları hakkında yayın evleri ile sohbet etti.

En önemli dostların kitaplar olduğunu ifade eden Bakan Bak, "Çok okumamız ve düşünmemiz lazım. Düşündükten sonrada uygulamamız lazım. Kitap okuma alışkanlığımızı artırmamız lazım. Kültür çok önemli. Kültür mozaiğimizi güçlendirmemiz lazım. Bilimde, sanatta, kültürde, sporda başarılı olmamız lazım" dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Bak, Vali Necati Şentürk, AK Parti Kırşehir Milletvekilleri Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya, Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, kurdele keserek kitap fuarının açılışını yaptı.

Kırşehir ziyareti kapsamında Gençlik Merkezine geçen Bakan Bak kendilerini ‘Abdal Ateşi’ olarak adlandıran gurubun konserini izleyerek Gençlik Merkezi faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.