Gönüllü gençler hasta çocukları sevindirdi

Gençlik Merkezi Lideri Rıza Ekici, kulüp üyeleri 'Merkezim Her Yerde' projesi kapsamında Kaman Devlet Hastanesini ziyaret ederek tedavi gören hasta çocuklara moral verdi. Gönüllü gençler ziyaretlerinde çocuklara çeşitli oyuncak hediye eden gençler, palyaçolar ile de çocuklara kısa oyunlar oynayarak neşelenmesini sağladı.

Kaman Gençlik Merkezi lideri Rıza Ekici, merkez olarak bir çocuk güldürmenin bir dünyayı güldürmek olduğu düşüncesinden hareketle çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

Ekici, konuşmasında, "Kulüp üyesi arkadaşlarımız sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hastanede bulunan çocukları ziyaret ederek onlara moral vermeye çalıştı. Hem arkadaşlarımız hem de hasta çocuklar eğlenceli zaman geçirdi. Çocukların yüzünü güldürmek için projelerimize devam edeceğiz. Daha güzel projelerle farklı hayatlara dokunmak gayretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.