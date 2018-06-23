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23 Haziran 2018 12:53

Gurbetçi iş adamları Vali Akın’ı ziyaret etti

Yurt dışından gelen Kırşehirli iş adamları Vali Akın’a makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gurbetçi iş adamları Vali Akın’ı ziyaret etti

23 Haziran 2018 12:53


Ziyarette konuşan Vali İbrahim Akın, 1960’lı yıllarda Avrupa’nın çeşitli ülkelerine işçi olarak giden vatandaşlarımızın çocukları bugün Avrupa’da iş adamı olarak ve bulundukları diğer görevlerde başarı ile çalışmaktadırlar. İş adamlarımızın yurt dışındaki çalışmalarını önemsiyor ve yakından takip ediyoruz. Kırşehirli iş adamlarımız eşleri ve çocukları ile birlikte yurt dışında yaşasa bile biliyoruz ki yürekleri memleket sevdasıyla dolu. Gönüllerinde her zaman Kırşehir sevgisi mevcut olan iş adamlarımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.



Gutbetçi iş adamları ise zaman zaman Kırşehir’e gelerek incelemelerde bulunduklarını belirtti.




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