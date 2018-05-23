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23 Mayıs 2018 13:26

Halk Eğitim Merkezi öğretmenini darp eden muhtara tutuklandı

Kırşehir’in Karahıdır köyünde öğrencilerin kurs sertifikalarını istedikten sonra muhtar tarafından darp edilen Rabia Altıok’un şikayeti sonrası muhtar Salih D.

Halk Eğitim Merkezi öğretmenini darp eden muhtara tutuklandı

23 Mayıs 2018 13:26

, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, muhtar Salih D. hakkındaki iddiaları reddetti. Mahkeme heyeti, "darp, sözlü tehdit " suçunu işlediği gerekçesiyle muhtar Salih D. hakkında tutuklama kararı verdi.


15 Mayıs 2018 tarihinde olay sonrasında şikayetçi olan Rabia Altınok, olayı şu şekilde anlatmıştı:


"4 yıldır Karahıdır köyünde El Sanatları öğretmeni olarak çalışmaktayım. Öğrencilerimle veya köy halkıyla maddi manevi hiç bir tartışmam olmadı. Ta ki geçtiğimiz Pazartesi gününe kadar. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Kültür Müdürlüğünde açık sergimiz yapıldı. Biz stantta yer almadık ve bu durum kurumsal bir şeydi. Köy muhtarı neden sergi açılmadı neden bizim standımız yoktu, neden ürünlerimiz sergilenmediği gibi farklı konuşmalar içerisine girdi. Öğrencilerimin belgeleri vardı muhtarlıkta kalmıştı, muhtardan istediğim halde belgeleri vermek istemedi. Belgeler ne işine yarayacak onuda bilmiyorum ama muhtar S.D. köyde kursa katılan öğrencilerimin belgelerini ısrarla vermek istemedi.


Bana muhtar S.D., ’Sen kimsin? Ne belgesi istiyorsun? Sergi bile açmadın? Kim belgeyi hak etmiş?’ gibi konuşmalar içerisine girdi. Belgelerin hiçbir işine yaramayacağını hatırlatmama rağmen ağza alınmayacak cümleler sarf etti. Sonrasında üzerime yürüdü burnumdan darbe aldım dişlerim kırıldı. Vücudumda gösteremeyeceğim birçok yerde morluklar var."



"Kadına şiddetin son mağduru ben olayım"


Yaşadıklarını anlatırken duygulanan ve kadına yönelik şiddetin son olması gerektiğini belirten Altıok, "Beni, mesleğimi ve onurumu muhtar ayaklar altına aldı. Bir kadın şiddeti daha kadınlar nerede kıymet görecekler. Nerede değer görecekler çok merak ediyorum. Okumuş-okumamış, evlenmiş-evlenmemiş, çalışıyor-çalışmıyor. Bütün kadınlar şiddete maruz kalıyor. Artık bu duruma devletimiz dur desin istiyorum. Kadına şiddetin son olmasını diliyorum" diye konuştu.




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