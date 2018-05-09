Halk Eğitim Merkezinden yıl sonu öğrenme şenliği etkinliği düzenlendi

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen programa Vali Vekili Adnan Kayık, Belediye Başkan Vekili Emre Şahinci, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, Halk Eğitim Müdürü Turgut Çetinkaya, daire müdürleri, kursiyerler ve aileleri katıldı.

Programda konuşan Vali Vekili Adnan Kayık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan seferberlik kapsamında okuma-yazma öğrenen anneleri ve bacıları kutladığını söyledi.

Hayatın her alanında lazım olan okuma-yazma öğrenmenin önemine değinen Vali Vekili Adnan Kayık, “Kursiyerlerimizi ve onlara eğitim veren öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Okuma-yazma hayatın pek çok alanında bizlere gereklidir. Annelerimiz, hanım kardeşlerimiz öğrenmenin yaşı yoktur diyerek büyük emekler sarf ederek kurslarını tamamladılar. Güzel ve anlamlı sanat eserleri meydana getiren Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerimize başarılar diliyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz ise konuşmasında, “Kurslarımızı başarıyla tamamladık. Bugün, yaklaşık 700 kursta eğitim alan 14 bin kursiyerin yıl boyunca hazırladığı el emeği, göz nuru ürünlerinin sunulduğu serginin açılışını yapacağız. 2018 yılında ilimizde 7000 okuma-yazma bilmeyen bulunmaktaydı. Bugüne kadar çeşitli etkinliklerle 2897 kişiye okuma-yazma öğretildi. Okuma-yazma seferberliği ile ise 1041 kişi okuma-yazma öğrendi. Günümüzde ilimizde okumaz-yazmaz sayısı 2565’tir. Bunların çoğunluğunu 60 yaş üstü oluşturmaktadır”diye konuştu.

Kırşehir Halk Eğitim Müdürü Turgut Çetinkaya’nın da yaptığı bilgilendirme konuşmasının ardından Vali Vekili ve diğer protokol tarafından kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı. Program, yıl sonu sergisinin açılıp gezilmesi ile sona erdi.