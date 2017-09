Hayatını ‘Ahiliği’ anlatmaya adadı

Dönemin Başbakanı Turgut Özal’a ilk kez Ahilikle ilgili proje sunarak Ahiliğin devlet töreni ile kutlanmasının da önünü açan Karagüllü, Ahiliğin yerel bir kültürün yansıması değil evrensel bir kültürün tezahürü olduğunu belirtti.

İnsanların ayrışmadan ‘Tanış’ olması gerektiğini ifade eden Mustafa Karagüllü, “Babamdan gelen han ve konakları yıkarak şehir çarşısı adıyla anılan çarşı açtım. 1950’li yıllarda kurulmasına vesile olduğum Esnaf Odaları Birliği Başkanlığı ve Kredi Koparatif Birliğinin hala içerisinde bulunmaktayım. Ahiliği bizler tanımadan yapamazdık. Tanımadan ahilik yaşanamaz. Dönemin Başbakanı Turgut Özal’a ahilikle ilgili tez ve projeler sundum. 1960 tarihinden 1985 tarihine kadar Kırşehir’de yapılagelen çalışmaları etap etap Başbakan Özal’a anlattım. Ahi Evran sadece Ahi teşkilatlanmasını kuran değil Osmanlı Devletinin kurulmasında rol alan bir halk filozofudur. Prof. Hilmi Ziya Ülken; ‘Kırşehir Türk Kültürü ve Medeniyetini Türk Dili ve Edebiyatının toplandığı yer değil, doğup yayıldığı bir merkezdir’ der. Her yıl oluşturulan bir komite tarafından kutlamalar yapılıyor. Ahiliği yaşamak lazım anlatmak ve sadece bilmek değil ömrünü ahiliğe adayan birisi olarak şu tespiti yaptım. Ahilik yaşanmıyor. Ahilik zor yaşanır. İktisadi durum düzelmeden ahilik yaşanmaz” dedi.

“Bilim adamları Ahi Evran şehit edildiğinde büyük doğa olaylarının olduğunu söylüyor”

Bilim insanlarının Ahi Evran-ı Veli’nin şehit edildiği dönemlerde büyük doğa olaylarının olduğunu ifade ettiğini anlatan Mustafa Karagüllü, “Bilim adamları Ahi Evran şehit edildiğinde büyük doğa olaylarının olduğunu söylüyor. Ay tutulmasının zuhur ettiğini ifade eden bilim adamları kadar birtakım bilim insanları da ay tutulması Ahi Evran için olmadı diyenler de oldu. Ahi Evran yaptığı her şeyi Kur’an temelli olarak yapıyordu. Kur’an’dan aldığı her şeyle yaşadı. Ahi Evran’ın yaptıklarını bugün insanlar hayata geçiremiyor. Ben Ahilik davası uğruna her şeyimi yaptığım gibi ömrümü adadım" diye konuştu.

“Tanış olarak işi kolay kılmak gerekir”

Uyum içerisinde olarak Ahiliğin evrenselliğinin daha da iyi olacağını bildiren Karagüllü, “Ayrım yapmadan insanları küçültmeden tanış olarak işi kolay kılmak gerekir. Ahilik milli bir heyecandır. Ahiliğin evrensel kültürünün egemen olması ve yaşanması gerekir. Bu nedenle esnaflık çok önemli hal alır. Ahi Evran Döneminde bürokrasiyi esnaflar yönetiyordu. Esnaf olabilmek için kural çok fazla esnafların dükkan açtıktan sonra hemen vergi vermesi de doğru değil esnaf vergi vermekten de bıktı. Esnaf olmanın temelinde ki ilk kural ahlaktır. Ahiliği devlet yapıyor. Yerel temsilciler de destek sunuyor. İnşallah Türkiye ahilik yolunda rahatlar. Milli ve manevi değer manzumesini sanatla şekillendirmenin de adıdır aslında ahilik” diye konuştu.

Ahilik için eşine ait olan kütüphaneyi bağışlayacak

Eşine ait olan ve Ahiliğe ait birçok eserin yer aldığı kütüphanesini de Ahilik Vakfı’na bağışlayacaklarını anlatan Karagüllü konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ahilik adına eşim için oluşturduğum kütüphaneyi Ahilik Vakfı’na bağışlıyoruz. Yeni neslin ahiliğin daha iyi kavraması için okullarda Ahiliğin anlatılması kadar kavratılması da gerekir. Ben ilk okulda iken İstiklal Marşı’nı okurken titrerdik. Okuduğumuz İstiklal Marşı’nı şehir merkezi duyardı milli bir heyecanımız vardı. Kavramları çok iyi anlamak ve anlatabilmek gerekir. Eskilerden dil bilgimiz çok iyi değildi. Şimdilerde ise her şey daha da gelişti. Her şeyimi verdim. Helali hoş olsun. Ahi kortejleri giderken çok ağladık. Şimdi esnafın ise aklı hesapta, esnafın gidişatı ile ilgili de önemli derecede tedbirler almak lazım.”