Dönemin Başbakanı Turgut Özal’a ilk kez Ahilikle ilgili proje sunarak Ahiliğin devlet töreni ile kutlanmasının da önünü açan Karagüllü, Ahiliğin yerel bir kültürün yansıması değil evrensel bir kültürün tezahürü olduğunu 90 boyunca anlatma gayreti içerisinde olmuştu.

İnsanların ayrışmadan ‘Tanış’ olması gerektiğini sağlığında İHA’ya verdiği röportajda ifade eden Mustafa Karagüllü, 1960 tarihinden 1985 tarihine kadar Kırşehir’de yapılagelen çalışmaları etap etap Başbakan Özal’a anlatmış Ahi Evran’ın sadece Ahi teşkilatlanmasını kuran değil Osmanlı Devletinin kurulmasında rol alan bir halk filozofu olduğunu söylemişti.

Sağlığında Ahilik için yaşattığı kütüphaneyi de bağışlayacağını bildiren Karagüllü, verdiği son röportajında Ahiliğe ait birçok eserin yer aldığı kütüphanesini de Ahilik Vakfı’na bağışlayacaklarını anlatmıştı.

Merhum Karagüllü, yaptığı son röportajında, "Ahilik adına eşim için oluşturduğum kütüphaneyi Ahilik Vakfı’na bağışlıyoruz. Yeni neslin Ahiliğin daha iyi kavraması için okullarda Ahiliğin anlatılması kadar kavratılması da gerekir. Ben ilk okulda iken İstiklal Marşı’nı okurken titrerdik. Okuduğumuz İstiklal Marşı’nı şehir merkezi duyardı milli bir heyecanımız vardı. Kavramları çok iyi anlamak ve anlatabilmek gerekir. Eskilerden dil bilgimiz çok iyi değildi. Şimdilerde ise her şey daha da gelişti. Her şeyimi verdim. Helali hoş olsun. Ahi kortejleri giderken çok ağladık. Şimdi esnafın ise aklı hesapta, esnafın gidişatı ile ilgili de önemli derecede tedbirler almak lazım” demişti.

Yaşlılığa bağlı geçirdiği organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Karagüllü için Cacabey Camiinde yarın öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak.