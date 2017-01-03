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03 Ocak 2017 15:46

Hayır Evi Müdürü Hikmet Kılıç; “Duyarlı olalım ama hayrı yaptığımız insanları da görelim”

Hayır Evi Müdürü Hikmet Kılıç; “Duyarlı olalım ama hayrı yaptığımız insanları da görelim”

03 Ocak 2017 15:46

Belediye bünyesinde hizmet veren Hayır Evi Müdürü Hikmet Kılıç, her türlü hayra açık olduklarını ve hayırseverlerin bizzat yardım yaptıkları kişileri görmelerinin de önemli olduğunu koordineli yapılan yardımların hedefine daha çabuk ulaşacağını söyledi.
Elinize imkan geçince cömert olun sloganı ile Kırşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayır Evi, sosyal belediyecilik imkanlarını insanlara ulaştırıyor.
Randevu sistemi ile hayır sahiplerinin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine aktaran Hayır Evi 2011 yılından itibaren faaliyet gösteriyor.
Belediye Hayır Evi’nden mültecilerin kayıtlarını yaptırdıktan sonra ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan Hayır Evi Müdürü Hikmet Kılıç, “Mültecilerin özellikle kayıt dışı olanların ihtiyaçlarını karşılamak aracılığı ile kayıt altına alıyoruz. Ama Irk ayrımını tam olarak bilmiyoruz. Hayır sahipleri mutlaka Hayır Evi’ne gelerek yaptıkları yardımları kime nasıl yaptıklarını görsün. Başlatılan kampanyalardan da Kırşehir’de bulunanların da faydalanabilmesi için halkımızla birlikte kamu-kurumlarının da duyarlı olması gerekmekte, Aralık ayı ortalamasına bakıldığında Hayır Evi’miz aracılığı ile halkımız ciddi yardımlarda bulundu.”diye konuştu.
Belediye’nin Hayır Evi’ne ve mültecilere ciddi oranda yardımda bulunduğunu anlatan Hikmet Kılıç, “Yapılacak katkılarla birlikte Hayır Evi’nin de kapasitesinin arttırılması gerekmekte, bu yüzden vatandaşlarımızın da duyarlılığı artmalı mülteci sayılarının fazla olması da ilerleyen dönemler de sosyal patlamaya neden olabilir. Biz bu patlama öncesinde tedbirlerimizi ona göre alabilmeliyiz. İhtiyaç sahiplerinin artması bazen bizleri de zor durumda bırakıyor gibi olsa da Belediye’nin tüm imkanlarını kullanarak kapımıza gelen herkese yasal prosedürde yardımcı oluyoruz.”
Hayırseverler Hayır Evi’ne mobilya, elektronik eşya, gıda malzemelerinin yanında kış dönemi en çok ihtiyaç duyulan battaniye, halı, ısıtıcı gibi yardımları da yapabiliyor.



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