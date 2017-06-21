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21 Haziran 2017 09:03

Hem eğleniyor hem Kur’an öğreniyorlar

Yaz Kur’an kurslarının başlaması ile birlikte Kur’an-ı Kerim öğrenmek için camilere giden çocuklar, aynı zamanda sosyal aktivitelere katılıyor.

Hem eğleniyor hem Kur’an öğreniyorlar

21 Haziran 2017 09:03


Kurs eğitmenleri tarafından Kur’an öğrenirken nasıl sosyalleşileceğinin de eğitiminin verildiği camilerde çocuklar derslerinden sonra futbol turnuvası yapıp yöresel oyunları da öğreniyor.


Hamidiye Camii Kur’an kursu öğrencilerinden Ferhat Adıgüzel, yaz dönemi Kur’an kursuna gelerek kendisini hem geliştirdiğini hem de İslami ilimler öğrenmeye başladığını anlattı. Adıgüzel “Kur’an kurslarının başlaması ile birlikte bende öğrenmek için kayıt yaptırdım. Hem eğleniyor hem de sureler öğreniyorum" dedi.


Kur’an kursu öğrencilerinden Şakir Uğuroğlu ise, düzenli olarak Kur’an kursuna geldiğini ve cüz eğitimi de almaya başladığını belirtti.


Hamidiye Camii Mezzini ve Kur’an kursu eğitmeni Mustafa Fidan, okul öncesi çocukların da Kur’an eğitimi kapsamında terbiye aldığını şöyle anlattı:


“Okul öncesi, ortaokul ve lise öğrencileri olmak üzere mahallemizde bulunan öğrencilerimize hizmet vermekteyiz. Eğitim ve kurslarımız sabah saatlerinde başlayıp öğle namazı bitimine kadar devam ediyor.


Mahalle de beklediğimizin de üstünde öğrenci kaydı yaptık. Camii olması hasebi ile dini eğitim veriyor, çocuklarımızın gelişimi noktasında yapılması gereken her şeyi velilerimizinde destekleri ile sunuyoruz.”




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