İHH'dan İdlib'e insani yardım açıklaması

Kırşehir İnsani Yardım Vakfı (İHH) Şube Başkanı Seyfettin Cerit, İdlib'de 3 milyonu aşkın kişinin yardım beklediğini açıkladı.

Kırşehir İnsani Yardım Vakfı (İHH) Şube Başkanı Seyfettin Cerit, "Reform talepleriyle başlayıp uluslararası güçlerin müdahalesi sonrasında küresel hesaplaşma arenasına dönüşen Suriye'de insani bedel giderek büyüyor. Savaş sırasında uygulanmış olan her türlü şiddet öylesine kanıksandı ki, 7. yılında insani bilanço hakkında verilen rakamlar artık insanlar için bir anlam ifade etmez hale dönüştü. Son iki yıldır ilan edilmiş olan 'çatışmasızlık bölgeleri' ilk anlarda barış için önemli bir adım gibi görünmüştü. Ancak, Esed rejiminin bu bölgelere yönelik saldırıları binlerce sivilin ölümü ile sonuçlandı"dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran zirvesinde ki, ateşkes önerilerini de benimsediklerini ifade eden Cerit, açıklamasında, " Bu çatışmasızlık bölgelerinin sonuncusu olan İdlib daha büyük bir insani krize gebe görünmektedir. Çünkü, kent ve çevresi sadece yerel 300 bin nüfusa değil, savaş nedeniyle ülkenin farklı bölgelerinden güvenli olduğu için buraya gelen 3 milyonun üzerinde mülteciye de ev sahipliği yapmaktadır. Olası bir saldırıda birçok insan ikinci defa mülteci durumuna düşeceği gibi, gidecek yerlerinin olmaması da ayrı bir trajedidir. Hali hazırda nüfusun üçte ikisi zaten insani yardıma muhtaç olan İdlib, olası bir rejim saldırısı ardından daha büyük bir insani felaketle karşı karşıya görünmektedir." diye konuştu.