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26 Şubat 2018 12:54

İkinci Bilsem ’Tematik Çalıştay’ı başladı

Kırşehir’de Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen ve 2’ncisi yapılan ’2 nd Bilsem Thematic Workshop’ adıyla teknolojinin topluma etkisi ve geleceği çalıştayı başladı.

İkinci Bilsem ’Tematik Çalıştay’ı başladı

26 Şubat 2018 12:54


İngilizce Öğretmeni Özlem Akın koordinatörlüğünde 7 farklı okuldan 20 lise öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Akın, İngilizce eğitiminin önemi kadar öğrencilerin kendilerini yabancı dilde ifade ediyor olmasının da önem arz ettiğini söyledi.


Kırşehir’de 6 lise ve 1 Bilim Sanat Merkezinin 7 okulun öğrencilerinin katılımı ile başlayan çalıştayda öğrencilerin İngilizce olarak kendilerini ifade etmeleri İngilizceyi sınıf dışında da konuşabilmelerine olanak sağlamak oluşturulan herhangi bir konuda düşünce üreterek anlatabilmeleri amaçlanıyor.


Sınav başarısının yüksek olduğu Kırşehir’de eğitim başarısın yanına İngilizce konuşma ve seviyeyi üst düzeye çıkartmak hedefleniyor.




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