İkinci Bilsem ’Tematik Çalıştay’ı başladı

İngilizce Öğretmeni Özlem Akın koordinatörlüğünde 7 farklı okuldan 20 lise öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Akın, İngilizce eğitiminin önemi kadar öğrencilerin kendilerini yabancı dilde ifade ediyor olmasının da önem arz ettiğini söyledi.

Kırşehir’de 6 lise ve 1 Bilim Sanat Merkezinin 7 okulun öğrencilerinin katılımı ile başlayan çalıştayda öğrencilerin İngilizce olarak kendilerini ifade etmeleri İngilizceyi sınıf dışında da konuşabilmelerine olanak sağlamak oluşturulan herhangi bir konuda düşünce üreterek anlatabilmeleri amaçlanıyor.

Sınav başarısının yüksek olduğu Kırşehir’de eğitim başarısın yanına İngilizce konuşma ve seviyeyi üst düzeye çıkartmak hedefleniyor.