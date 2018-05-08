Kırşehirlilerin de ilgi ile takip ettiği gece de, bölge esnafı ve Kırşehirliler, Urfa geleneklerine göre sıra gecesine katılanlar, yemeklerini yeyip günün stresini düzenlenen eğlence programı ile attı.

Düzenledikleri sıra gecesi ile sektörlerinde bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden işleme sahiplerinden Mustafa Demirbaş, esnafın ve vatandaşın hayatın olağan akışı içerisinde kişilere damak zevklerinin yanı sıra eğlenme imkanı da sunduklarını belirtti.

Şehir merkezinde yer alan ve bölge halkınında uğrak adreslerinden bir tanesi olan ikinci çarşıda düzenlenen sıra gecesine katılan Kırşehirliler, davul zurna eşliğinde halay çekip gece geç saatlere kadar oyunlar oynadı.