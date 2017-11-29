İl Genel Meclis toplantıları sona erdi

Vali Necati Şentürk, İl Genel Meclisi Kasım ayı son toplantısına katılarak yatırımları değerlendirdi.

Geçen yıl çok önemli hizmetler yapıldığını belirten Vali Necati Şentürk, kilitli parke için 4 milyon asfalt ve yama için de 12 milyon 993 bin lira yatırım yapmak üzere yaklaşık 18 milyon liralık yatırım yapıldığını söyledi.

Mustafa Taş Meclis Salonunda İl Genel Meclis Üyeleri ile bir araya gelen Kırşehir Vali Şentürk, toplantıda yaptığı konuşmada, uzun ve yorucu bir çalışmadan sonra İl Özel İdaremizin bütçesini 56 milyon lira olarak oluşturduklarını belirtti.

Bütçenin 24 milyon 337 bin lirasının da yatırımlara ayrıldığını ifade eden Vali Necati Şentürk, "İl Genel Meclisi üyelerimiz birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek güzel hizmetlerde bulunuyorlar.

Yatırımlarımızın büyük çoğunluğu tamamlanmışken diğer yatırımlar da tüm hızıyla devam etmektedir.

Uzun emekler sonunda bütçeyi hazırlayan İl Genel Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bütçemiz hayırlı olsun. Bütün bu gayretlerimiz Kırşehirli hemşerilerimize hizmet etmek içindir”dedi.

İl Genel Meclisi Kasım ayı kapanış toplantısının ardından Vali Necati Şentürk, engellilere 5 akülü 10 normal tekerlekli sandalye dağıttı.

Engellilerin her daim yanlarında olduklarını belirten Vali Necati Şentürk, ”Biz her zaman çocuklarımızın yanındayız. Bu çocukların annesi ya da biz olabilirdik. Bu anne ve babaların yaptığı fedakarlıkları dünyada hiç kimse yapmıyor” diye konuştu.

Kapanış toplantısı hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.