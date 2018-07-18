İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 3. toplantısı yapıldı

Olağan toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

İş-Kur toplantı salonunda kurum ve kuruluş yöneticilerinin katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Vali İbrahim Akın, toplantının Kırşehir, istihdamına ve işsizliğin önüne geçilmesinde önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.

Kırşehir’de istihdam sorununun çözülmesi konusunda yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Vali Akın, “Bir önceki toplantıda alınan kararlar gereği Yürütme Kurulunca oluşturulan eylem planları bugünkü toplantıda kurulun bilgisine sunulacak. İl düzeyinde mevcut işletmelerin istihdamla ilgili problemlerinin tespiti, istihdamın korunması, işsizliğin önlenmesi için alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi de bugünkü toplantıda Kurul üyeleri ile görüşülüp değerlendirilecektir” dedi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya’nın kurum tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları hakkında kurul üyelerini bilgilendirdiği toplantı, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

Vali Akın, toplantının ardından Kırşehir İş-Kur birimlerini gezerek Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya’dan brifing aldı.