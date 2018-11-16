İl Müftüsü Mehmet Yaman: “Efendimiz asrı saadet çağını gençlerle kurmuştur”

İl Müftüsü Mehmet Yaman, Peygamber efendimizin doğumunun ‘gençlik' teması ile kutlanması kararı alındığını söyledi.

Kırşehir'de Mevlidi Nebi haftası etkinliklerine 8 Sivil Toplum Kuruluşu iştirak edecek.

Peygamberimizin doğum haftasının magazinsel boyuttan alınarak Peygamber efendimizin hayatının anlatılacağı bir hafta olacağını belirtti.

Peygamber efendimizin hayatının gençlik temasında anlatılacağını ifade eden Müftü Yaman, “Bizler, maddi ve manevi kazanımlarımızı gençlerimize emanet edeceğiz. Gelecek günlerimizin nasıl olacağını gençlerle göreceğiz. Genç; hazinedir ve güç yetirendir. Gerçekleri çıplak gözle gören bir tavrı var gençlerin. Batıl ve hurafelerle dolu bir düzeni Peygamber efendimiz de gençlerle bertaraf etti”dedi.

Peygamber Efendimizin etrafında sadece ak sakallılar olmadığını anlatan Müftü Yaman, “Efendimizin çevresinde hep ak sakallılar yoktu. Efendimizin çevresinde 50 yaş ve üzeri kişi sayısı çok fazla değildir. Efendimiz gençlerle bir arada olmuştur. İstikbalde iyi şeyler olacaksa bu durum gençlerin iyi yetişmesi ile mümkündür. Allah'ın dinini Peygamber efendimizin hayatını gençlerin benimsemesi ve hayatının izlerini tatbik etmesi ile mümkündür. Efendimiz asrı saadet çağını gençlerle kurmuştur. Yüreklerini imar etmediğimiz gençlerle imar edilen şehirler de yıkılabilir. Kötü niyetli oluşumların önüne geçmek için niyetlerin salim olması gerekir”diye konuştu.